Un amoroso gesto de amistad. Alex Gerzon, de 25 años, suele hacer pedidos de diferentes tiendas y las recibe en su casa gracias a una empresa conocida como UPS. Sin embargo, su adorable mascota se encariñó con el repartidor y lo esperó para poder ‘saludarlo’. Él grabó un video viral de esta tierna escena, la cual compartió en YouTube.

El joven vive con su perro en el condado de Lackawanna, Pensilvania, en Estados Unidos. Un día, vio que su ‘engreído’ escuchó el sonido de una camioneta y lo fue a buscar a su habitación para ‘pedirle’ que lo deje salir tras descubrir que su nuevo ‘amigo’ había llegado a su vecindario.

Él le abrió rápido para que salga tras percatarse de su desesperación. Luego de unos segundos, se sorprendió al verlo correr con entusiasmo para encontrarse con el trabajador de UPS. De inmediato, el hombre notó la presencia del animal cuando este empezó a rodear el vehículo y le brindó unos mimos para demostrarle su cariño.

Esa no fue la única vez que el can recibió con alegría al repartidor, puesto que lo repitió en los días siguientes y Gerzon siempre lo ayudaba. Por otro lado, las imágenes protagonizadas por el can se divulgaron en el canal llamado Caters Clips en la plataforma de YouTube. En cuestión de horas alcanzaron más de 2.550 reproducciones que lo volvieron tendencia.