Nunca más separados. El pasado 8 de febrero, una mujer identificada como Meng, se marchó de su hogar para visitar a sus padres durante las celebraciones por el Año Nuevo Lunar en China, por lo que tuvo que dejar solo a su querida mascota bautizada con el nombre de Fu Fu. Ella no imaginó que este se pondría triste con su ausencia, y se conmovió al verlo ‘llorar’ frente a la cámara de seguridad de su vivienda. Luego, compartió el video en YouTube.

Meng no llevó de viaje al felino porque lo notaba tímido y no sabía cómo iba a comportarse con otras personas que desconocía. Por esta razón, instaló un sistema de vigilancia en el interior de su hogar para mirarlo a todas horas mientras no estaba en casa.

Un día, llamó a Fu Fu para averiguar si estaba bien, y se llevó una sorpresa. “Volveré en unos días. ¿Me extrañas?”, expresó. De pronto, se percató en las imágenes de la cámara que el minino tenía los ojos llenos de lágrimas mientras la escuchaba.

Incluso maulló fuerte en varias oportunidades y estiró su pata delantera para tocar la pantalla de seguridad. Fue entonces que Meng decidió acortar su viaje para estar otra vez con su ‘engreído’. “Me sentí desconsolada cuando vi esto. Había planeado quedarme en casa de mis padres durante una semana, pero todos regresamos temprano a Xuzhou”, comentó al medio llamado MailOnline.

Cuando se reencontraron, el gato corrió para darle unas caricias tras extrañarla al quedarse solo en casa. Las imágenes de este conmovedor caso se divulgaron en un canal dedicado a los animales en la plataforma de YouTube. En cuestión de horas, consiguió más de 41.700 reproducciones que lo volvieron tendencia.