Debido al paso del tiempo, la humedad del ambiente, la resistencia del terreno, u otros motivos puede que surjan grietas en las paredes o en el techo de las viviendas como sucedió con una familia, cuyo video ha dejado asombrados a los seguidores de TikTok.

Un hombre y su hijo revisaban una grieta que se había originado en el techo. El muchacho ingresa un desarmador para tantear la profundidad del agujero. Sin embargo, cuando hurgaba una de las rajaduras, el techado termina cayéndose sobre las camas de la habitación sin herir a nadie afortunadamente.

El clip compartido por @gianmarcocb ha sido visto miles de veces por los usuarios quienes quedaron sorprendidos por el terrible final de la construcción. El dueño de la propiedad solo atinó a decir: “Eso es porque no me hacen caso y si se morían ahí”.

“Es mejor que haya caído cuando no había nadie, que se desplomara encima de las personas que dormían en la habitación”, sostuvo un usuario. “Yo soy como el señor, siempre advierto y nadie me hace caso”, “Eso sucede cuando filtra agua de la parte superior. Por eso no se debe mojar el techo ni poner piscinas”, “Gastarán un montón de plata para rellenar ese hueco”, fueron algunas reacciones de los cibernautas en TikTok.