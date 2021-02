Miles de usuarios en YouTube han quedado impresionados al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata del preciso momento en el que un hombre salva a su pequeño gatito tras ver que atoró su cabeza en un frasco viejo al intentar cazar a un sapo que estaba dentro del envase.

Este inesperado hecho ocurrió en Vietnam hace un par de semanas. Según contó el portal ViralHog, el dueño de estos animales empezó a oír extraños ruidos en el techo de su casa, por lo que acudió a ver qué pasaba.

Al llegar se dio cuenta que su gata estaba encima de su cría, tratando de coger su cabeza. “Pensé que la madre y la hija estaban jugando. Cuando me acerqué me di cuenta que no veía su cabeza y traté de ayudarlo jalando su cuello para que no se ahogue”, dijo el propietario de los felinos.

Al retirar al animal de este envase, se dio cuenta que dentro de este había un pequeño sapo. Pensó que tal vez el gatito había visto al animal y quiso entrar para atraparlo, por lo que quedó con la cabeza atorada.

Finalmente, el minino salió ileso y todos continuaron jugando en la azotea de la vivienda. El video de YouTube no tardó en volverse viral en varias partes del mundo.