Desde el primer iPhone lanzado en 2007, Apple tiene hasta la fecha con 29 modelos de su emblemático teléfono. Sin embargo, no todos estos cuentan con un diseño distinto de los demás, por lo que varios pueden utilizar las mismas fundas y representar un gasto menos para el usuario que adquiere un nuevo iPhone.

iPhone con fundas compatibles

Pese a las diferencias que puedan tener en software, cámara, material de acabado, entre otros aspectos, no son pocos los iPhone con un ‘cuerpo’ similar que encaje en un mismo case. En esa línea, presentamos la lista completa de los teléfonos de Apple que comparten compatibilidad de case.

iPhone 3G y iPhone 3GS

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

Estos son el segundo y el tercer iPhone de la historia. Aunque uno representa un salto en hardware con respecto al otro, ambos poseen dimensiones y diseños casi calcados. Es cierto que no son modelos que se utilicen hoy en día, pero si quisieras usar por nostalgia alguno de estos, ya sabes que la misma funda serviría para cualquiera.

iPhone 4 y iPhone 4s

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

Están entre los más icónicos de la compañía de la manzana, pues quedaron en la memoria de la gente por su acabado de cristal y sus bordes planos que fueron revividos con los iPhone de 2020. Si los observamos, casi no percibimos las diferencias.

iPhone 5, iPhone 5s, y iPhone SE de primera generación

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

Estos también cuentan con diseños muy recordados para los fans de Apple. Aunque el iPhone 5 no cuenta con el sensor de huella de sus hermanos menores, las dimensiones de estos modelos hacen que las fundas calsen igual para los tres.

iPhone 6 y iPhone 6s

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

Esta generación volvió a ver un ‘reciclaje de diseño’ de Apple para el modelo ‘s’. De hecho, los teléfonos son idénticos y solo se logran diferenciar si observamos el seriegrafiado que se encuentra en sus espaldas y señala el modelo de iPhone.

iPhone 6 Plus y iPhone 6s Plus

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

La generación del iPhone 6 fue la primera en ofrecer alternativas más grandes para sus teléfonos. En esa línea, las dos versiones ‘Plus’ también pueden compartir carcasas.

iPhone 7, iPhone 8, y iPhone SE de segunda generación

https://larepublica.pe/tecnologia/2021/02/18/android-como-compartir-las-apps-con-quien-desees-sin-conexion/

En su momento, Apple recibió algunas críticas por el diseño tan conservador de los iPhone 7 y 8 con respecto al 6, y ni qué decir del modelo SE de 2020. Sin embargo, una pequeña ventaja de esto está en que también pueden compartir funda.

iPhone 7 Plus y iPhone 8 Plus

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

Uno es de aluminio, y el otro, de cristal. Sin embargo, sus dimensiones siguen siendo casi idénticas y pueden, tranquilamente, intercambiar cases. Sin embargo, una diferencia entre ambos es que uno cuenta con carga inalámbrica y el otro no, por lo que tendrás que ver si el case que usas no le quita esta opción al modelo 8 Plus.

iPhone X y iPhone XS

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

El mayor salto del diseño de un iPhone con respecto a su generación anterior lo dio el modelo X de 2017. No obstante, el iPhone XS del siguiente año fue prácticamente igual en lo físico, presentando solo algunas mejoras del software.

iPhone 12 y 12 PRO

¿Qué iPhone de distintos modelos pueden usar las mismas fundas?

Esta es la primera generación de iPhone en la que encontramos dos modelos distintos, pero con la misma compatibilidad en cuanto a fundas. Estos teléfonos poseen diferentes materiales y prestaciones, pero sus dimensiones son las mismas. Incluso, si hablamos del módulo de cámaras, en el que uno tiene solo dos y el otro tres, encajan igual en el agujero de los cases.