Un perro se encontraba sentado en el piso de una sala. Al costado había un sofá y encima de ese mueble, un gato. Lo que hicieron ambos animales ha llamado la atención de los internautas y el video de este momento ha sido publicado en TikTok, en donde se ha hecho viral.

En la grabación, difundida por Klynnm212, se puede ver que un felino se acerca al perro y empieza a lamerle el hocico, y luego la cabeza. Lo hace en reiteradas oportunidades. Al can, sin embargo, no le gusta la situación y empieza a mostrar sus dientes filudos. También a gruñir.

A pesar de la molestia del perro, el minino sigue en lo suyo, ignorando el enfado de su compañero. La dueña, para hacer más gracioso este momento, puso de fondo un audio en que una voz fina dice: “No me toques, no me toques, vete”.

El video viral ha conseguido más de un millón de reproducciones y más de 76.000 favoritos. Además, hay cientos de comentarios, algunos dicen: “El gatito es muy cariñoso”, “No sean mal pensados, el perro muestra los dientes porque se está riendo” o “Qué lindos son los dos”.