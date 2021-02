La dueña de un perro quiso jugarle una broma a su mascota. Por eso, empezó a decirle que tenía que tomar su medicina mientras intentaba darle la supuesta dosis. No obstante, el can no quería recibirla. La mujer decidió grabar esta escena y el video se ha vuelto viral en TikTok.

En la grabación, difundida en internet, se observa a un perro acostado en el piso de un cuarto. De pronto, la dueña, identificada como Jessica Charles, le dice a su mascota que debe tomar su remedio. El animal se rehúsa a hacerlo y empieza a ladrar en reiteradas ocasiones.

La joven, entonces, decide sacar un hueso para tratar de convencer a su perrito. Este se acerca al alimento y quiere saborearlo, pero la mujer aleja la comida y trata, otra vez, de darle el remedio a su mascota. No obstante, el can no quiere, solo ansía el hueso.

Charles luego aclaró que solo estaba jugando con su perro y que no le habían recetado ningún medicamento. Dijo que a ella le gusta cómo su can reacciona cuándo tiene que tomar alguna medicina; por eso, le hizo la broma.

El video viral ha conseguido más de 188.000 reproducciones y más de 300 comentarios. “Yo creo que ‘Firulais’ primero quiere que tú te la tomes y luego él”; dice un usuario. A su turno, otro señala: “Tu perro realmente es muy dulce”.