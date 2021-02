Una persona estaba manejando su vehículo por una carretera cuando de pronto se encontró con una familia de osos: la madre y sus tres crías. Sin embargo, uno de los pequeños tenía problemas. Lo que ocurrió después fue grabado por el conductor y el video se ha vuelto viral en TikTok.

Los osos se estaban dirigiendo hacia un bosque. No obstante, había un muro de hielo que tenían que subir. La madre pudo hacerlo, al igual que dos de sus oseznos. Pero la tercera cría no tuvo éxito. Intentó e intentó, pero se seguía resbalando. Lucía desesperado.

En la carretera, el chofer que grabó el momento había disminuido la velocidad de su carro para poder captar lo que ocurría. De pronto, la mamá osa se acercó al auto que presuntamente representaba un peligro para ella y sus oseznos. El conductor tuvo que acelerar para no ser atrapado. En ese instante acabó la escena.

El video viral ha sido visto por más de dos millones de usuarios. También hay más de 1.000 comentarios. “Suerte que iban en carro y no a pie”, señala un usuario. “El osito se parece a mí cuando no encontraba a mi mamá en el supermercado”, dice otro. “Por lo menos la madre no dejó al pequeño osezno y se dio cuenta que no podía subir”, concluye un tercero.