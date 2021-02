La dueña de un perro quiso jugarle una broma a su mascota, así que le redujo radicalmente su ración de comida diaria. Al can no le gustó y su reacción fue captada en un video, el cual se ha vuelto viral en las redes sociales luego de ser publicado en TikTok.

La escena, compartida en internet por la usuaria Alejandra Ramos, quien sería la dueña del perro, empieza mostrando a la mujer sirviéndole la comida a su mascota. Se supone que debía echar varias croquetas en un vaso de plástico que sostenía en su mano, pero solo puso una.

Después, se acercó al tazón del can y vertió la única croqueta que estaba en el vaso. El perro se sorprendió que en su recipiente hubiera muy poca comida, casi nada. Levantó, entonces, su mirada hacía su dueña y le gruñó. Estaba enfadado. La broma no le había gustado.

El video viral ha sido reproducido por más de dos millones de usuarios. Tiene miles de favoritos y también hay cientos de comentarios. “Yo también me pongo como el perro cuando no me dan comida”, dice una internauta a modo de broma; mientras que otro señala: “Pobrecito, pero voy a intentar eso con mi mascota”.