A diario se publican diversas historias de animales que han provocado miles de sonrisas a los usuarios de las redes sociales. Un divertido momento fue protagonizado por una mujer y su mascota a la que dio por perdida tras no verla acostada sobre su cama. El video es viral en Facebook.

Jessica Blankenship contó en la publicación que buscó a su perro negro por toda su casa, sin notar que Han, su cachorro de pelaje negro, de tres meses, se encontraba durmiendo plácidamente sobre su colchoneta. Como era del mismo color, pasó desapercibido. Jessica, la dueña, decidió registrar lo sucedido.

“¡Ni siquiera elegí comprarle esta cama! Era lo que sobró de un perro que criamos hace un par de años y le gusta más que cualquiera de las tres camas que le compramos, así que aquí está, camuflado, como el destino quiere”, continuó la joven en Facebook.

Jessica confesó que “esto sucede muy a menudo cuando él se acuesta en esa cama y no me doy cuenta de que ha ido allí”. Y es que lo de la cama no es la única locura que ha hecho Hans. Hace un tiempo, la escritora compartió cómo su cachorro de tres meses se quedó dormido en su tazón de comida.