A un gato himalayo no le gustó la presencia de un perro y esperó el mejor momento para morderlo, a pesar de que el can no le había hecho nada. La reacción del felino ha llamado la atención de los usuarios de internet y el video, publicado en TikTok, se ha vuelto viral.

La grabación fue difundida por la cuenta Ginagagnon y en ella se observa a un gato, llamado Ozzy, paseándose por la sala de la casa. Se acerca a un perro de raza pastor de Shiloh, lo queda mirando un rato y luego camina al lado del can. Parecía que el felino se iba a ir de frente, pero no fue así.

El minino se detuvo tras dar unos pasos, aprovechó que el perro estaba de espaldas y le mordió una de las patas traseras. El pastor de Shiloh, que todo el rato estuvo tranquilo, se volteó y solo empezó a lamer su pata. No le hizo nada al gato. El video viral ha conseguido más de 400.000 reproducciones y más de 56.000 usuarios le han dado favorito.

También hay una gran cantidad de comentarios. “No te confíes de un lindo gatito”, dice un usuario. “Los gatos siempre abusando de la nobleza canina”, apunta otro. En tanto, un tercero concluye: “Este ‘Michi’ no tiene límites con la maldad”.