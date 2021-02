Un amor a primera vista. A través de unas fotografías que se compartieron en Facebook, se conoció la conmovedora historia de un gato bautizado con el nombre de Bear. Su dueña identificada como Jennifer, junto con una compañera, llamada Penny, encontraron una caja de cartón abandonada en una calle ubicada en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Ambas se llevaron una tremenda sorpresa al descubrir que dentro había unos seis felinos que tenían poco tiempo de nacidos.

Las dos jóvenes pertenecían al albergue llamado IndyHumane, donde se encargaron de brindarle los mejores cuidados a los pequeños animales. Por ello, cada una se llevó a tres mininos para garantizar su recuperación en un hogar de acogida. Además, debían buscarles una nueva familia con el tiempo.

Jennifer vivía con un dulce y servicial minino, que también había sido rescatado aproximadamente un año atrás. Sin embargo, no sabía cómo este iba reaccionar ante la presencia de los nuevos integrantes apodados con los nombres de Fletcher, Olive y Mara. “Desde el principio los gatitos estaban nerviosos, pero se adaptaron rápidamente. Se volvieron juguetones y curiosos, les encantó conocer sus juguetes”, comentó al medio Love Meow.

La muchacha esperó a que los bebés estuvieran sanos para juntarlos con Bear. Por esta razón, puso en marcha un plan para que todos se vean por primera vez, el cual consistía que estuvieran separados solo por un corral.

El ‘engreído’ de Jennifer no aguantó su curiosidad y se acercó a los bebés. Con el pasar de las semanas, se volvieron inseparables. “Ahora todos ronronean cuando él está cerca. Les gusta jugar con él y pedirle abrazos y lamidas. Bear es un gato muy despreocupado con una personalidad tranquila. Ha sido realmente bueno con todos los gatitos de acogida con los que ha podido interactuar”, manifestó.

Incluso contó que Fletcher, Olive y Mara siempre le piden mimos a su ‘amigo de cuatro patas’. Asimismo, estos lo observan a cada hora para copiar cada uno de sus sus movimientos. Entretanto, Bear los protege como si fueran sus propias crías.

Por otro lado, las imágenes de este tierno caso se divulgaron en una página de nombre New Kittens on the Block en Facebook e Instagram. En cuestión de horas, alcanzaron miles de reacciones por parte de los usuarios, quienes quedaron cautivados con el amoroso gesto del gato.