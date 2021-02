Un joven llegó como cualquier día a su casa y se encontró con un desastre que había hecho su perrita Pepa. Esta había rotó el edredón y los peluches, y el relleno de estos objetos estaba disperso por todo el suelo de la sala. La escena molestó al hombre, quien grabó el momento y el video se ha vuelto viral en TikTok.

“Mira cómo has dejado el edredón y los peluches”, dijo el dueño, identificado como Javi Escudero. Estaba molesto, y la perrita comenzó a ladrar. “No protestes encima, tía, mira cómo has dejado todo”, prosiguió el hombre.

En ese instante, Pepa empezó a acercarse a él. “No, ¿pero a ti te parece que...?”, exclamó Escudero, quien no pudo terminar la oración, ya que su mascota se le había trepado para abrazarlo, como una forma de pedirle disculpas. Al joven se le ablandó el corazón y agregó: “No, ¿cómo me voy a enfadar contigo, mi amor? No puedo enfadarme contigo”.

De esta manera, la canina se salvó de una reprimenda. El video viral ha logrado miles de reproducciones y de favoritos. “Qué bella, cómo te pide perdón, es divina”, “Los perros nos hacen chantaje psicológico”, “Morí de amor, es muy hermosa”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.