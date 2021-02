Un perro se ha vuelto popular en las redes sociales luego de rehusarse a tomar su medicamento. La dueña trataba de darle el fármaco, pero el animal no quería. La mujer grabó esta escena y el video lo colgó en TikTok, en donde se ha hecho viral.

La grabación comienza con la dueña, Alessandra Zamudio, sentada en una banca y sosteniendo el remedio de su mascota: un pequeño frasco para echar gotas. “Ya, muy bien, a tomar la medicina”, dice la mujer, pero el can ladra e intenta morder el medicamento en señal de rechazo.

“¿Qué?”, se sorprende Zamudio. El perro, en tanto, no dejaba de saltar y no quería recibir las gotas. Incluso, le volta la cara a su dueña. “¿No te vas echar (las gotas)? Ah, yo no sé”, señala la mujer. En ese momento acaba la escena.

¿Y al final Zamudio consiguió que su mascota tome su medicina? Un internauta le hizo esta pregunta y ella misma le contestó: “Lo agarré dormido”, señaló.

Este video viral ha superado las 30.000 reproducciones. Tiene miles de favoritos y decenas de comentarios. “Mi perro es igualito”, dice una usuaria. “Es un chico rebelde”, señala otro. Un tercero apunta: “Es un encanto, cuídelo mucho, por favor”.