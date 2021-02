Tiene tres meses y le encanta subirse a un mueble para luego lanzarse desde allí. Se trata de una cachorra de raza labrador inglés que se llama Sugar. Y su video viral tirándose sobre otra perrita y asustando a un gato se ha vuelto popular en las redes sociales, especialmente en TikTok.

En la grabación difundida en internet, se observa a Sugar parada encima de un sofá. Debajo de ella, en el piso, se encuentra descansado Ellie, una perrita golden retriever que tiene un año de vida. De pronto, Sugar toma impulso y se lanza sobre su compañera.

No lo hizo solo una vez. Sugar, desde el mueble, se tiró cinco veces sobre Ellie, a quien parecía no incomodarle mucho la situación, pues no hacía nada. Además, la pequeña de tres meses se lanzó contra un gato que pasaba por el lugar. El felino se asustó a pesar de que la cachorra no cayó sobre él.

Los animales son de Brooke Byers, quien colgó el video en TikTok. Más de cuatro millones de usuarios lo han visto y a más de 400.000 les ha gustado.

En los comentarios, la gente relaciona a Sugar con la WWE, una empresa estadounidense de lucha libre de entretenimiento. “No la dejes seguir viendo lucha libre”, dice un usuario. Un segundo apunta: “El perro se ha visto todas las peleas de John Cena”. A su turno, un tercero bromea: “Es Bad Bunny en Royal Rumble”.