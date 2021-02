Las imágenes de animales haciendo alguna travesura o reaccionando de forma graciosa han cautivado a los usuarios de las redes sociales. En esta ocasión, un video compartido en TikTok ha sacado más de una sonrisa por la divertida escena de un perro y su dueño.

La jocosa grabación publicada por @funnyanimal9 muestra a un hombre parado en el borde de un lago con una caña de pescar. En el mismo clip aparece un travieso perro que se lanza sobre su amo haciéndolo caer al agua.

Acto seguido, el furioso hombre se para de inmediato y le lanza su sombrero. Sin embargo, la tierna mascota cree que está jugando, corre para alcanzar el objeto y devolvérselo a su enojado propietario.

El hombre no imaginó que una tranquila tarde de pesca lo dejaría empapado de pies a cabeza por el travieso comportamiento de su ‘mejor amigo peludo’.

El video ha sido visto miles de veces y los usuarios no han parado de reír con la tierna reacción de la mascota.

“Qué buen perro, le está devolviendo el sombrero”, “El perro le dio un aventón para bañarse juntos”, “Me duele el estómago luego de ver el video. No he parado de reír con ese Firulais”, “Pobre perrito, todo lo que él quería era jugar”, “Ver al hombre mojado y que el perro le alcance el sombrero es lo más divertido que he visto”, fueron algunos mensajes dejados por los usuarios de TikTok.