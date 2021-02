Para que nuestra convivencia con ellos sea la mejor, es necesario que nuestros perritos aprendan muy bien ciertas reglas de la casa. A veces, estas implican que sepan contener sus ganas de probar la comida que aman, tal como ocurre con este pequeño que se viralizó en TikTok.

Un video casero muestra a un joven junto a su perro, y cerca de ellos, se encuentra un sándwich grande estratégicamente colocado sobre la mesa. El dueño se pone de pie y se va, dejando solo a su perro y poniéndolo a prueba para ver si no se come lo que no tiene permitido.

Transcurren los segundos y las cámaras muestran al perrito mirando hacia otro lado, intentando ignorar lo apetitoso que lucía el sándwich a su costado. Finalmente, regresa su dueño y lo premia con un pedazo por haber sabido esperar pacientemente.

El video generó más de un millón de reproducciones en TikTok y fue bastante comentado por los usuarios de la red social: “El perro dice que, si no lo mira, no existe”, “Ojos que no ven, estómago que no siente”, “Esa miradita de reojo lo es todo”, escribieron algunos.