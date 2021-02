Miles de usuarios de Facebook, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, se conmovieron al ver la reacción que tuvo un perro pitbull al llamar la atención de su dueña. El video se ha viralizado en países como México, Estados Unidos y España.

Tal como se puede ver en los primeros segundos del video viral, el cachorro colocó sus patas sobre el brazo de dueña que hacía teletrabajo.

“Mi perro no me deja ni un minuto sola. Es muy tierno”, escribió la dueña del can en la publicación que hizo en Facebook y TikTok.

A través de esta nota te compartimos el video viral, que cuenta con más de medio millón de reproducciones y cientos de comentarios en la mencionada red social.