Miles de usuarios en YouTube no han parado de reír con la graciosa actitud que tuvo un perro de raza golden retriever, mientras estaba de paseo con sus dueños. El can se aferró al suelo, pues no quería dejar de divertirse en el parque.

En las imágenes que fueron difundidas por el portal Rumble Viral, se puede ver cómo Hank, este intrépido perrito juguetón, se tira al suelo cuando sabe que toca la hora de volver a casa y trata de impedir que su amo termine con el paseo.

Tras ver esta curiosa actitud en el animal, el joven propietario de esta mascota no le quedó más remedio que levantar a su perro y llevarlo cargado como un bebé, puesto que cada vez que hacía el intento de jalar su correa, este ponía más resistencia y permanecía echado en el piso.

Este singular episodio hizo reír a más de uno en las redes sociales, principalmente en YouTube, desde donde fue difundido a diversas partes del mundo. Además, varios usuarios comentaron haber pasado por situaciones bastante similares cuando salen a caminar con sus perritos.