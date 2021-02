Los perros son animales muy inteligentes y fieles que han logrado ganarse el corazón de miles de personas alrededor del mundo. Gran cantidad de videos son publicados a diario en TikTok y otras redes sociales mostrando divertidas o conmovedoras escenas de estos pequeños como sucedió con un can en el sureste de China.

El protagonista de este popular video es un canino de raza shiba inu que no dudó un minuto en hacer su mejor actuación al momento de regresar a su casa. Chen Single como fue bautizado daba un paseo con su propietaria por un parque en el vecindario de Dongguan.

Todo marchaba bien hasta que la joven decidió retornar a su vivienda. Le dijo a su mascota que diera la vuelta y marchara hacia su vivienda. Es en ese momento que el can comenzó a inclinar su cabeza y sus orejas se balancearon como un avión.

A los segundos, Chen Single cayó sobre el piso negándose a levantar cuando su dueña le pedía que no bromeara. Esta no es la primera vez que el can hace una escena similar.

Según comentó la mujer, el perro hace esto cada vez que le mencionan las palabras “retorno al hogar”.

Un guardia de seguridad de la zona solo atinó a reírse y decir “Otra vez lo hizo, es demasiada linda para hacerse la muerta”.

Sin embargo, al can lo único que le quedó fue levantarse y caminar hasta su casa ya que su escena ya no convenció a su público espectador.

El video ha sido visto más de 100.000 veces y muchos usuarios de TikTok han reído con la traviesa reacción de Chen Single para continuar paseando en el parque.