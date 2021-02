Un pequeño cachorro protagonizó un divertido video que se ha convertido en viral en TikTok y otras redes sociales. En el mismo se le ve comiendo impacientemente. Sin quitar su cara del tazón, la mascota levanta sus patas traseras y se sostiene con las delanteras.

El hecho ha generado sorpresa en los seguidores de las redes sociales, puesto que es muy raro ver a un cachorro comiendo con las extremidades inferiores levantadas. Sin embargo, el momento no tuvo un final feliz debido que el can no logró sostenerse, perdió el equilibrio y cayó sobre su plato de croquetas.

En la grabación se escuchan las voces de los dueños del cachorro, lo cuales no dejaron de reír por la conducta de su mascota.

No obstante, este fenómeno tendría una explicación. Según expertos en comportamiento animal, al tener la cabeza tan grande y el cuerpecito aún frágil y con poco tono muscular, el propio peso de la cabeza vence a los cachorros hacia delante. Es por ello que el perrito levanta sus patitas para comer.

Los usuarios de las redes sociales no quisieron perderse el extraño comportamiento y han visualizado el video más de 20.000 veces.

“Muy bonito, gracias por hacerme reír”, “Creo que al cachorro le cayó pesado el alimento”, “Ese perro parece equilibrista”, “Come haciendo ejercicio para que no le crezca la panza”, fueron algunos mensajes dejados en la publicación de TikTok.