Un pequeño perro ha llamado la atención de las redes sociales luego de que se subiera a la cama de su dueño y lo despertara con un gran entusiasmo. Este curioso hecho fue captado en un video, el cual se ha vuelto viral en TikTok.

El cachorro se llama Mailo Bayley Junior. Es un perrito de raza jack russell y aún no cumple el año de vida. También es muy juguetón; por eso, en la grabación se puede ver que lame a cada rato la cara de su dueño y no deja de mover su cola. Está contento.

La reacción del hombre es recíproca. Aunque seguramente quiere seguir durmiendo, no se molesta y abraza al pequeño can que no deja de moverse. Este material audiovisual fue publicado por la usuaria Vanessa Nessa, propietaria del animal.

Más de cuatro millones de usuarios han visto este video y miles de personas le han dado me gusta. “Este despertador no tiene precio”, “Es hermosos despertar así”, “Es un amor, con tanto cariño para dar”, son algunos de comentarios expresados por los internautas.