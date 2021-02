La llegada de una nueva mascota a la familia puede significar la alegría de muchos, pero la ‘desgracia’ para otros, sobre todo si en casa ya hay animales desde hace un tiempo. Esto fue lo que se evidenció en un reciente video que ya es viral en Facebook.

En Florida, Estados Unidos, una mujer decidió adoptar a un pequeño gatito que encontró en medio de la calle, completamente abandonado. Lo llevó a su vivienda, en la que cría a su enorme perro.

Ella pensó que todo iba de maravilla, pues cuando ambos animales se conocieron no tuvo mayor problema en dejarlos solos; sin embargo, cuando llegó la hora de la siesta, la dueña de estas mascotas se dio cuenta de la singular ‘disputa’ por la cama en la que iban a descansar.

Tal como se aprecia en el video viral de Facebook, el minino se había acostado en la enorme cama que, al parecer, le correspondía a su ‘amigo’. Al verlo recostado, el perro hizo lo suyo y con su hocico trató de sacarlo de allí.

Pese a que esto no pasó de ser una singular y tierna ‘pelea’, usuarios de Facebook y otras redes sociales no tardaron en dejar hilarantes comentarios, debido al comportamiento del felino y el can. “Uno se pelea porque es el que tiene más tiempo en casa y el otro se aprovecha porque es apenas un bebé. Qué lindos son ambos”, dijo un cibernauta.