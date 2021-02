Un perrito se ha hecho viral en las redes sociales luego de que defendiera a su pequeño dueño. El niño estaba siendo reprendido por la madre y en ese momento el can se interpuso entre ellos. Sin embargo, la señora también regañó al animal. El video de este momento fue publicado en TikTok.

¿Qué pasó? En la grabación compartida por la usuaria Karlita Galván, se observa a un niño que esta echado en un sofá y está cubierto con una frazada. A su costado, en el suelo, está sentado su mascota, el perro de la casa.

De pronto, la madre aparece gritando: “Alexander, ¡ya párate! ¡Anda a lavar los trastes (los platos)!”. Es en ese instante que el perro se acerca a la señora, se impulsa un poco e intenta dar un ladrido.

Pero la mamá, molesta, no estaba para aguantar a nadie. “¿Usted qué?”, le recrimina al can. “¿Por qué me mira así? Alexander tiene que levantarse y lavar los trastes”. El animal, posiblemente arrepentido, ya no hizo nada y solo se quedó escuchando.

El divertido video ha superado el millón de visualizaciones y a miles de personas les ha gustado. También hay comentarios. “El perrito hizo lo que pudo”, dice un usuario. “El can sabe quién realmente manda en la casa”, señala otro, en referencia a la madre. A su turno, un tercero apunta: “Este perrito es muy tierno”.