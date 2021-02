El Manual de supervivencia escolar de Ned fue una serie que marcó infancia. Era vista por muchos adolescentes y niños que cursaban la primaria o secundaria, y que querían escuchar los consejos que el protagonista, interpretado por Devon Werkheiser, daba en cada episodio. El programa terminó hace más de diez años, pero Werkheiser ha vuelto y tiene la intención de dar tips para sobrevivir ya no en el colegio, sino en la adultez. Solo que esta vez en TikTok, en donde el video que publicó se ha vuelto viral.

“Hola. Yo personifiqué a este chico”, empieza diciendo Werkheiser en la grabación antes de dar pase a unas imágenes de Ned Bigby, el personaje que interpretó en el Manual de supervivencia escolar. Luego, el actor agrega: “Ahora soy adulto y muchos seguidores me han estado contactando. Ellos me han preguntado en dónde está Ned, quieren consejos sobre la adultez, pues no saben qué hacer. Y lo entiendo. La vida es dura”.

“Así que estuve pensando y se me ha ocurrido algo bueno. Si ustedes aplican lo que les voy a decir, mejorará todo en su vida. El consejo número uno para sobrevivir en la adultez es...”, expresa Werkheiser, pero en ese momento se cae, bota el celular y no completa la frase. Ahí acaba el video, que ha logrado más de cinco millones de visualizaciones.

En una segunda publicación, el actor habla sobre aumentar la confianza en uno mismo. Parecía que está vez sí ofrecería algún tip, pero ocurrió lo mismo que en su primer video: tropezó y no pudo dar consejos.

A pesar de todo, a los usuarios de internet les ha gustado ver al actor nuevamente y le han dejado un sinfín de comentarios: “Resultados no garantizados”, dice un internauta. “¿Dónde está ‘cabeza de coco’?”, pregunta otro para referirse a un popular personaje de la serie. Un tercero concluye: “Tú me ayudaste en mi infancia, es momento de que regreses”.