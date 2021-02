Un perro se ha robado la atención de miles de usuarios de Facebook tras protagonizar una curiosa escena frente a su dueña. En las imágenes del video viral, se puede apreciar el momento en que el cachorro demostró su habilidad para abrir una puerta y dejar pasar a otro can.

El clip, que ha sido compartido en la página Rumble Viral de Facebook, registró lo que hizo el cachorro, de nombre Buddy, tras encontrase con su ‘amigo’ callejero.

“Buddy es un perro de granja feliz que se da cuenta de que su compañero no puede entrar al patio y no puede jugar. Se ocupa de ese problema muy rápido al abrirle la puerta”, comentó la dueña del animal al ver la particular reacción de su mascota.

Según algunos detalles en la publicación de Facebook, Buddy es un animal que vive en dentro de una granja de cabras y, frecuentemente, les avisa a sus dueños cuando hay algo alrededor que podría atacar a los indefensos animales.