A menudo se dice que los perros y los gatos no tienen una buena relación, sin embargo, dos animales han demostrado todo lo contrario. Ambos entablaron una buena amistad desde el día en que se conocieron. Su historia ha conmovido a los usuarios de Facebook.

Según Kelsey Gilland salió con su esposo y su perro Paisleigh para comprar un collar isabelino. Mientras buscaban su producto, su mascota se dirigió hacia donde estaban unos gatitos en adopción.

Al ver a los mininos, el perro comenzó a saltar de alegría y a jugar con ellos, a pesar de que un vidrio los separaba.

“Cuando vi la forma en que reaccionaron juntos, mi esposo me miró y me dijo: ‘Cariño, es un gato naranja, ¿no es eso lo que querías?’ Todo en mí decía, ‘¡Sí! ¡Por favor, llevémoslo a casa!”. Pero la pareja no se convencería inmediatamente, por lo que abandonaron la tienda sin el gato naranja, bautizado como Oliver.

Al día siguiente Kelsey notó que su mascota lucía triste y decidió volver a la tienda. Al llegar al local, Oliver los esperaba. Fue así como Gilland se decidió y finalmente llevó al pequeño felino hasta su casa, en donde conocería a Paisleigh, con quien habían hecho buenas migas el día anterior.

Al llegar a su vivienda, su canino se quedó jugando con el gato más de cuatro horas y se acurrucaron en la cama antes de que los otros animales se reunieran con ellos.

“Paisleigh es tan cariñoso y acogedor con su nuevo amigo”, indicó Kelsey en la publicación de Facebook.