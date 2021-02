Jerry Wallace sufrió, la mañana del miércoles 27 de enero, el robo de su vehículo dentro de una gasolinera. El hombre de 77 años ofreció miles de dólares como recompensa para recuperar a su perro, que había quedado dentro de su camioneta. Su historia se volvió viral en Facebook.

El hecho saltó a los medios de Estados Unidos, así como a las redes sociales. En Facebook, se compartieron fotografías de Jay, la querida mascota de este señor. “Él me necesita y yo lo necesito. Nos amamos, es como uno de mis hijos”, dijo este hombre para el portal 16 News Now.

Con carteles, afiches y difusión en las redes sociales, Jerry hizo de todo para ubicar a su perro. Incluso, acudió al departamento policial para solicitar el registro de las cámaras de seguridad y poder identificar a los responsables.

La familia del can colocó afiches en las redes sociales y las calles para dar con Jay. Foto: captura de 16 News Now

Pasaban los días y este señor no tenía noticias de su mascota, hasta que una mujer, que no quiso dar su identidad, llamó a Jerry para decirle que había encontrado a Jay. Al ver que no tenía placa para identificar a su dueño, lo llevó a su casa y lo cuidó, hasta que se topó con una publicación de internet en la que se exponía su búsqueda.

“Simplemente se me subió encima. Sí, nos amamos y también nos extrañamos. Nunca pensé que lo vería”, dijo Jerry. Pese a que la mujer que lo halló no quiso recibir la recompensa económica, la familia de Jay insistió, pues se portó bastante solidaria con el can.

Luego de cuatro días alejados, Jay volvió a los brazos de su querido amo. Foto: captura de 16 News Now

La historia de este emotivo reencuentro se volvió viral en Facebook, Twitter y otras redes sociales en donde fueron compartidas las imágenes.