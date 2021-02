Un hombre decidió hacer un truco de magia delante de su perro husky siberiano y se ‘desvaneció’. La mascota, al ver que su dueño ya no estaba frente a él, se quedó atónita, fue a buscarlo, pero no lo encontró. El video de este momento se ha vuelto viral en YouTube.

La grabación, difundida por la cuenta Rumble Viral, empieza mostrando a un husky acostado en la cama de un cuarto. Frente a él, en la puerta del dormitorio, está su dueño quien sostiene una manta, la cual cubre casi todo su cuerpo. Solo es visible la cabeza del hombre.

Luego, empieza el espectáculo. La persona levanta la manta y esta vez también cubre su rostro. A los segundos, la suelta y cuando esta cae al piso, ya no se puede ver al hombre. Se ha ‘desvanecido’. Al ver esto, el perro inmediatamente baja de la cama y va en busca de su dueño.

El can se encontraba confundido, miraba para todos los lados y no encontraba a nadie. Segundos después, el dueño aparece por un lado de la puerta y el perro, al verlo, se va corriendo, lo que causó muchas risas.

El video ha logrado más de 25.000 visualizaciones y más de 300 favoritos o ‘me gusta’. Además, algunos usuarios comentaron: “Una de las mejores reacciones que he visto de un perrito. Me hizo reír”, “Muchas gracias por publicar esto, me he divertido demasiado”.