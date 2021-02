Un irreverente video viral de TikTok ha hecho reír a una gran cantidad de usuarios en esta y otras redes sociales. Se trata del gracioso momento en el que una joven engaña a su perro con un bocado de carne para que este tome su medicamento.

Según se aprecia en las imágenes, la muchacha toma un trozo de carne cruda y con esta envuelve una cápsula. Frente a ella, su perrito espera paciente para recibir el trozo de comida, sin imaginar que todo era una trampa.

Cuando ella se lo da, el can lo recibe sin problemas y se lo come. No se dio cuenta que dentro de la carne estaba la medicina que le habían recetado. Con este sencillo truco, la joven mostró cómo se le puede dar un medicamento a las mascotas sin que estas tengan problemas para recibirlo.

Usuarios de TikTok y otras redes sociales compartieron este video y no tardó en volverse tendencia en varias partes del mundo. “Ni cuenta se dio este perrito, él solo disfruta de su carne”, dijo un cibernauta sobre este clip que ya ha acumulado más de 37.000 ‘me gusta’.