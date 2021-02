Los videos protagonizados por gatos se han hecho muy populares en las redes sociales. Algunos muestran cuando estos son acariciados, comen de forma peculiar y los típicos enfrentamientos que protagonizan con perros o ratones, pero muy pocos sorprenden tanto como el que fue captado y compartido en TikTok.

En las imágenes se puede ver cómo el felino aparta inteligentemente a un niño pequeño de una estantería. El gato intenta, en un primer momento, distraer al infante para que no abra las puertas.

Sin embargo, el menor insiste en abrir las portezuelas del repostero, a lo que el tenaz animal le agarra del brazo con sus patas e, incluso, se puede ver cómo le muerde delicadamente las manos para que suelte la manilla de la estantería.

Finalmente, la mascota logra que el niño se dé por vencido de su peligroso accionar. El clip publicado por @sasha_oil evidencia la lucha del travieso niño y el ‘responsable’ gato, quien evita a toda costa que el menor pueda hacerse daño.

Las impresionantes escenas han sorprendido a más de 14.000 usuarios de TikTok, los cuales aplaudieron el noble gesto del animal.

“Que hermoso, él sabe que hay algo con lo que no puede jugar”, “La orden es no dejar sacar nada, bello minino”, “Muy bien, ‘michi’, haces bien tu trabajo de niñero”, “Que hermoso, cómo cuida al bebé para que no abra el mueble”, “Sin permiso de la mamá no se puede sacar nada”, fueron algunos comentarios de los cibernautas en redes sociales.