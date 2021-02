En las redes sociales un video protagonizado por un bebé y un cachorro está causando furor. ¿Cuál es la razón? La ‘pelea’ que el pequeño y el perrito están teniendo por un disco de juguete. Este momento se ha vuelto viral en TikTok.

La grabación, colgada por el usuario Mike Cox, empieza mostrando a un perro llamado Rusty con un disco azul en la boca. Inmediatamente después, el bebé se acerca y trata de quitarle el objeto. Ambos forcejean unos segundos, pero al final el pequeño se lo queda.

El cachorro no se da por derrotado. Así que va en busca del juguete, lo muerde, lo jala y se lo lleva a su cama. El bebé tampoco se rinde y otra vez intenta arrebatarle el plástico. En ese instante termina la escena, que tuvo de fondo el clásico tema de la serie Misión Imposible.

Aunque no se sabe quién de los dos se quedó con el disco, la publicación ya tiene más de 200.000 reproducciones y más de 6.000 favoritos. Algunos de los comentarios dicen: “Qué ternura”, “Esto me hizo reír”, o “Esta es la mejor ‘minipelea’ que he visto”.