Un carro a control remoto salió disparado y dos perros fueron tras él, con la intención de atraparlo, pero no pudieron. El juguete iba a mucha velocidad. Este momento fue filmado en un video y se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, en donde fue publicado.

La grabación, difundida por la cuenta Handled ENT, comienza con las imágenes de un perro observando detenidamente un carro de juguete. A los segundos, el dueño toma el control remoto y hace que el auto arranque a toda velocidad.

El perro, al ver que el vehículo se iba, comienza a correr para tratar de alcanzarlo. Un segundo can va detrás de él. A pesar del esfuerzo de ambos animales, no cumplieron su objetivo. El carro a control remoto les había sacado una ventaja que los canes no pudieron acortar, pero igual seguían persiguiéndolo.

“No me arrepiento de esta adquisición”, dice el usuario que compartió el video, en referencia a su veloz juguete, con el que podrá seguir divirtiéndose, él y sus mascotas.

El video ya ha superado las tres millones de reproducciones y tiene un sinfín de comentarios. “Esto es asombroso. Es una increíble forma de jugar con tus perros”, dice un usuario. En tanto, otro concluye: “Probablemente, a los perros les guste más perseguir al auto que salir para una caminata”.