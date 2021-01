Desde hace algún tiempo, las mascotas se han convertido en protagonistas de los más sorprendentes videos virales en la red. Desde sus travesuras hasta sus más conmovedoras anécdotas llenan las páginas de Facebook y otras plataformas.

Es por ello que un reciente clip no ha tardado en conseguir miles de reproducciones, pues evidencia una tierna escena entre un hombre y su perrito. Tal como se aprecia en estas imágenes, el dueño de este can le otorga varias caricias mientras descansan juntos en el sofá.

Cuando el muchacho aleja su mano de la cabeza de su mascota, este lo sorprende con un conmovedor acto. Levanta una de sus patas delanteras y busca tocar la mano de su amo. Hizo esto con la finalidad de ‘pedirle’ que no deje de mimarlo.

Miles de usuarios alrededor del mundo no fueron ajenos a esta publicación que ya es tendencia y se encargaron de dejar emotivos comentarios. “Qué tal delicadeza con la que pide más mimos. Es una completa dulzura este perrito”, “Esa carita no puede ser más tierna, así como no darle más amor”, “Cómo disfruta y valora esas caricias”, señalaron algunos cibernautas en este clip viral de Facebook.