En múltiples ocasiones hemos salido de viaje por trabajo, vacaciones, estudios u otras actividades. Las personas que tienen mascotas se han visto obligados a dejarlas al cuidado de familiares o amigos, lo que suele ocasionar que estas sufran por la separación. Sin embargo, un perro quiso ‘asegurarse’ de que su dueño no lo deje y aprendió a abrir las maletas para recordarle que debe llevarlo con él. El video se hizo viral en Facebook.

El hombre le intentaba explicar a su mascota que se debía ir, pero el can abrió el equipaje con su hocico y se metió para evitar que lo deje. El emotivo comportamiento del can conmovió al sujeto, quien le prometió que se contactaría todos los días mediante videollamadas para que no se sienta abandonado.

El registro se ha vuelto viral y muchos cibernautas se mostraron admirados por la inteligencia del canino.

“Qué lindo y tierno perro. Lo único que quiere es estar junto a su dueño. Se me parte el corazón dejar a mis animalitos”, “Firulais también quiere sus merecidas vacaciones”, “Los perros son animales que sientes y extrañan cuando están alejados de sus dueños”, fueron algunos comentarios en Facebook.