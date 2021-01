Apple: ¿por qué iMessage cuida más la privacidad que WhatsApp y Telegram?

En el marco del Día Internacional de la Privacidad, que se celebra esta semana, es justamente ese (la privacidad) el derecho que los usuarios de las redes están reclamando a las empresas de tecnología. En esa línea, tras las polémicas generadas por WhatsApp, el informe de un investigador de Project Zero (Google) explica algunos detalles a considerar sobre la privacidad de los mensajes en iOS 14, el sistema operativo vigente de Apple.

¿En qué consiste esta seguridad?

Si bien es cierto que, fuera de los Estados Unidos, el servicio de mensajería nativo de Apple no está tan extendido en su uso, se viene incrementando la cantidad de usuarios que recurren a iMessage para comunicarse con sus contactos.

Ante esto, cabe señalar que, aunque la compañía de la manzana siempre había puesto énfasis en la privacidad, no se conocía mucho sobre los detalles técnicos en el cifrado de sus mensajes. Sin embargo, una investigación de Samuel Groß detalló recientemente la manera en que Apple protege a sus usuarios de posibles amenazas en su app de mensajería.

Denominado como BlastDoor, este sistema se encarga de realizar una serie de inspecciones en un entorno seguro, de modo que se pueda identificar cualquier tipo de código malicioso dentro de un mensaje que se transmita por iOS. El estudio se explica en el siguiente gráfico.

Foto: La Manzana Mordida.

Para quienes no tengan conocimientos sobre seguridad, básicamente se explica que, antes de recibir un mensaje en tu dispositivo Apple, este habrá pasado por los más de siete servicios que involucra BlastDoor para verificar con precisión si contiene elementos maliciosos. Si ese fuera el caso, el mensaje nunca llegará a tu terminal y este se mantendrá totalmente protegido. Si se trata de un mensaje seguro, lo recibirás sin ningún problema.

Cabe señalar que estos filtros no se realizan ‘dentro’ del sistema de tu iPhone, sino ‘en el trayecto’ antes de que lleguen a tu teléfono, con el fin de que tu integridad no se vea comprometida durante ese procesamiento de los datos. Otra precisión a hacer es que ello no implica recibir más tarde los mensajes, ya que sucede a una velocidad prácticamente imperceptible y que no afecta la conexión a internet.