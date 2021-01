Los perros son animales cariñosos y supertraviesos. Un video publicado en TikTok ha dejado en claro que, si de diversión se trata, ellos son los primeros en la lista.

Las imágenes compartidas por el usuario @romelyy muestran a un perro mediano de color blanco jugando como un niño en medio de un charco de lodo. El canino salta, reboza y corre sobre el agua marrón. Al parecer, a la mascota no le importó que luego de la recreación tendría que someterse a un baño extremo.

A la que sí parece interesarle el comportamiento de su perro es a la dueña, debido que intenta en varias ocasiones que su engreído peludo se aleje para que no la llene de barro. No obstante, la mujer se dio por vencida y solo atinó a reírse con la alegría de su travieso can.

Las imágenes, que duran menos de un minuto, son llamativas por su sencillez y por lo que transmiten: la sincera alegría de un animal al sumergirse en un poco de agua con barro.

Este video, que fue colgado en TikTok hace solo unos días, ha logrado nada menos que 188.000 reproducciones y ha sido compartido miles de veces.

“La felicidad de este perro no tiene precio”, “Humana, no sabes lo bien que se siente correr en el lodo”, “El perro le quiere enseñar cómo es caminar sobre el barro”, “Divina la dueña, no quería ensuciarse”, fueron algunos comentarios en redes sociales.