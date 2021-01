Annie Fernández es la dueña de un simpático perrito que se ha convertido en el centro de atención de los usuarios en Facebook. El can fue captado mientras ‘robaba’ una bolsa entera de comida que su propietaria le había guardado en la despensa.

El cachorro de raza husky se vio solo en la cocina de su casa, por lo que corrió hasta el armario en el que su ama guarda su comida. Cogió con el hocico una enorme bolsa de galletas y se fue corriendo para comérselas a escondidas.

Sin embargo, este intrépido can no se había percatado de que su cuidadora estaba detrás de él, grabando toda su ‘hazaña’. Tras compartir este video en redes sociales, miles de usuarios no tardaron en reaccionar.

“Este perrito no conquista el mundo porque no quiere”, “La carrera por llegar a su escondite, sin darse cuenta que ya había sido descubierto. Qué lindo perrito”, dijeron algunos usuarios sobre este clip, que ya cuenta con más de 500.000 likes, y es tendencia en Facebook y TikTok.