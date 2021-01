Miles de usuarios de YouTube, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, se emocionaron al ver la curiosa reacción que tuvo un perro golden retriever al estar frente a un espejo. El clip se ha vuelto viral en países como México, Estados Unidos y España.

Esta no es la primera vez que en las redes sociales se difunde un video sobre la conducta que adopta un perro cuando ve su propio retrato. El cachorro no ‘toleró’ verse y la dueña no dudó en grabar las escenas.

Tal como se puede contemplar en el video viral, que cuenta con más de 23.000 reproducciones en el canal ViralHog de YouTube, el sabueso luce enfurecido.

“El perro me recordó a la reacción que tuvo mi mascota cuando se vio en el espejo. Quería morderse”, “Ha sido muy divertido ver cómo se molesta el cachorro”, “Este video me hizo reír”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de YouTube, luego de ver el video.