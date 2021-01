La tierna historia de una mujer que reside en las calles de México junto a sus perros ha conmovido a los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Se trata de ‘Chole’, una adulta mayor que vive en situación de calle en el centro de Tijuana.

Durante una intervención policial en la avenida Constitución, los agentes del orden hallaron a la indigente viviendo dentro de una bolsa de plástico junto a sus mascotas.

A pesar de sus limitaciones económicas, la anciana no dejó desamparados a sus dos perros, a los que cubría del frío y la lluvia.

En una grabación compartida en Facebook se puede oír a la longeva mujer que no quería que la trasladen a un refugio para no separarse de sus adoradas mascotas.

“Yo no me quiero ir, no necesito ayuda, estoy bien aquí”, mencionaba en medio del llanto y junto a sus animales.

Según ‘Chole’, en una ocasión las autoridades les quitaron a sus caninos. Es por ello, que los efectivos policiales le propusieron trasladarla con sus engreídos al refugio, ya que corría el riesgo de infectarse con el coronavirus al vivir en la intemperie y sin protección.

El video de la mujer rodeada de sus perros ha llamado la atención de más de 923.000 cibernautas,, quienes dejaron conmovedores mensajes en la publicación de Facebook.

“Esa señora se merece todo. ¿Se imaginan cuánto ama a sus perritos que su única preocupación es que los alejen?”; “Me hizo llorar, pobrecita. Quiere mucho a sus perritos que les llama hijos”, “Ella tiene miedo que sus perritos queden fuera de su vida, ellos son su familia”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.