Una conmovedora acción. Un hombre identificado como Junrell Fuentes Revilla, realizó un recorrido en moto por la ciudad de Cebu, Filipinas. De pronto, un perro se le acercó y comenzó a ladrarle para atraer su atención. Ante la insistencia, decidió seguirlo, sin imaginar que lo llevaría hasta un lugar donde se encontraba un bebé abandonado. Esta historia se compartió en Facebook, donde cautivó a miles de usuarios.

El sujeto había llegado hasta un vertedero de basura junto al can y se percató de un diminuto bulto en el suelo que no dejaba de moverse. “Para sorpresa de Junrell, encontró a un bebé envuelto en una toalla café. El lugar donde lo encontró está aislado, ya que está en la cima de la montaña”, comentó Gea Ybarita, integrante del grupo de rescate llamado Hope For Strays; al medio The Dodo.

De inmediato, Fuentes dirigió al menor hasta la comisaría más cercana para que le puedan brindar ayuda. Gracias a la valiente acción del animal, pudieron conocer el paradero del bebé y salvarlo sin problemas.

Por ello, la organización Hope For Strays fue a buscar al perro para premiarlo, ya que su caso se había vuelto tendencia en su país por medio de las redes sociales, como Facebook. Tras varias horas, su labor dio frutos y localizaron el hogar del “pequeño héroe”. Un señor afirmó ser su dueño, asimismo, mencionó que su ‘engreído’ tenía el nombre de Blacky.

Ellos sabían que el can tenía un hogar lleno de amor; sin embargo, vivían en una complicada situación. Por esta razón, le dieron alimentos, juguetes, entre otras cosas, para el protagonista de Facebook y también para sus ‘hermanos de cuatro patas’.