El Departamento de Policía de Zug, en Suiza, decidió compartir un video en el que se observa a todo el personal bailando una vistosa coreografía. El propósito es levantar los ánimos de la población en estos días tan difíciles, en los que se vive la segunda ola de coronavirus. La grabación se ha hecho viral en redes sociales.

“A veces no se necesita mucho para afrontar la vida con una sonrisa. (Pero) tal vez logremos sacarles una sonrisa, incluso en este momento no fácil para todos nosotros”, fue el mensaje que dejó la policía suiza al momento de publicar el video en YouTube, el cual ya ha alcanzado más de 400.000 visualizaciones.

En la grabación se puede ver a diferentes oficiales moviéndose al ritmo de la canción Jerusalema, un éxito del sudafricano Master KG. Hay agentes que llevan uniforme de reglamento, otros no lo llevan. No todos los que aparecen pertenecen a la misma división. También hay perros policías. No solo eso. El video ha sido grabado en diferentes lugares de la comisaría. Además, todas las personas están protegidos con mascarillas.

El objetivo, todo indica, ha sido cumplido, pues en los comentarios la gente les agradece. “¡Lo que han hecho es realmente genial! Creo que es increíble que tantas áreas hayan contribuido. La forma natural en que hacen los pasos es asombrosa”, dice un usuario.

A su turno, un internauta alemán agrega: “Un cordial saludo desde Alemania. Excelente lo que han hecho, colegas. Es divertido ver su video. Será mucho más fácil sobrellevar estos tiempos”.