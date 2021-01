Un “dúo dinámico”. Así han sido catalogados un perro y una oveja después de ser los protagonistas de una tierna historia que se hizo viral en YouTube. Ambos permanecieron unidos mientras trataban de volver a casa, hasta que volvieron con su dueña.

Liz Hansford es la cuidadora de estos animales, con quienes vive en una propiedad situada en Queensland, Australia. Hace poco, la mujer vivió días de angustia al ver que sus queridos ‘amigos’ no aparecían por ningún lado.

“Cuando no estaban en la casa fue muy extraño. Pensábamos que estaban heridos o perdidos, o que un cocodrilo se los había llevado. Simplemente no sabíamos si se mantendrían unidos. No sabíamos si mi perro Río se quedaría con ella, si Minty la oveja estaba herida”, contó la dueña de estos animales para el portal 7 News.

Sin embargo, dos días después de su desaparición, un vecino alertó a Liz. Él había visto a esta pareja de compañeros y, gracias a que llevaban un collar con el número de teléfono de su propietaria, este pudo comunicarse con ella para que se reencuentre con sus mascotas.

Liz quedó sorprendida al ver cómo el can había sabido guiar a su amiga oveja, para volver a su hogar. Ambos no se alejaron en ningún momento y este hecho conmovió a una gran cantidad de usuarios en las redes sociales, principalmente en YouTube, donde se contó la historia de estos ‘amigos inseparables’.