Al final de la película Mi Villano Favorito, el personaje principal llamado Gru se puso a bailar una famosa canción disco. Esta escena ha sido imitada por el tiktoker Jhonny Isturiz, quien lo hizo porque una de sus seguidores se lo solicitó. El video de este momento se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en Tiktok.

“¿Puedes hacer el baile de Gru de Mi villano favorito? No sé cómo se llama el tema, pero sé que dice: ‘Dancing, yeah’”, escribió la internauta. Isturiz no dudó. Prendió su cámara, se vistió de negro, puso la canción “You should be dancing” de los Bee Gees y empezó a bailar.

El video que posteriormente publicó en TikTok está dividido en dos pantallas: en la de arriba está Isturiz, y en la de abajo se encuentra Gru. Ambos se mueven al ritmo de Bee Gees y lo impactante es que hacen los pasos casi al mismo tiempo.

La publicación ya cuenta con más de 800.000 favoritos y en los comentarios los usuarios felicitan a Isturiz. “Te quedó buenísimo”, dice un primer seguidor. Otro usuario agrega: “Me da miedo saber cómo es que lograste que los dos estén tan sincronizados”. A su turno, un tercero pregunta: “¿Cuánto te tardaste en aprenderte la coreografía? Realmente, está increíble”.