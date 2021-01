Un travieso gato hizo de las suyas y por cerca de dos minutos estuvo molestando a un apacible perro que solo quería descansar. Este momento fue inmortalizado en un video y se ha vuelto viral en YouTube.

En la grabación, compartida por el usuario Keeb Cruz, se aprecia a un perro de raza husky siberiano recostado sobre el suelo de una sala. Frente a él, hay un pequeño gato que lo está observando.

A los segundos, el felino se acerca al can y le toca lentamente la cara. El siberiano se incomoda, pero no reacciona de manera brusca, solo aleja su cabeza, con la intención de que el gato quite su pata.

Sin embargo, el minino volvió a la carga y siguió fastidiando al siberiano: le tocaba el hocico, la cara, y le lamía la oreja. A pesar de que el perro mostraba signos de incomodidad, el gato seguía en lo suyo. No se inmutaba.

Pero el perro se cansó y reaccionó ladrando fuerte, lo que al parecer asustó al felino, quien finalmente se fue. El video ha alcanzado más de tres millones de reproducciones en YouTube, más de 57 mil me gustas y poco más de tres mil comentarios.