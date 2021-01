Aunque es raro ver a un perro montando a un caballo, no es imposible. De hecho, esta escena se puede apreciar en TikTok, a través de un video que se ha vuelto viral. Eso sí, el equino no es un ser vivo, sino un juguete de esos que aparecen en los parques de diversiones.

¿Y qué exactamente se observa en la grabación de TikTok? Al pequeño cachorro moviendo su cola, lleno de alegría, mientras está parado sobre el caballo grande de juguete, el cual se mueve de un lado a otro. Al costado, está un señor, quien al parecer es el dueño del animalito.

Además, el video está acompañado de la canción Be My Baby (sé mi bebé), del grupo femenino de pop The Ronettes, lo que hace más tierno el momento.

El video ha logrado más de seis millones de reproducciones y poco más de un millón y medio de favoritos.

También hay 27.000 comentarios. Uno de ellos destaca la actitud del dueño: “Yo conozco a ese señor, el año pasado estuvo a punto de morir por defender a sus perritos”. En tanto, otro se refiere al cachorro con un tono gracioso: “Ese firulais no quiso irse sin subirse al caballito”.