Un video publicado en Facebook ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales por el solidario acto de un hombre al evitar que un perro muera ahogado tras caer al agua de una represa en Sudáfrica.

El protagonista de este conmovedor clip es un jardinero identificado como Amos Ndlovu, quien vio cuando la mascota cayó al agua. Según explicaron los propietarios de Scamp, como fue bautizado el can, estaban dando un paseo cerca de la represa el último 16 de enero cuando sucedió el incidente.

El perro intentaba seguir a su dueño a través del tramo superior de la presa, cuando fue arrastrado por el agua y se deslizó por la pendiente de cemento hacia los rápidos, unos metros más abajo.

Tras desaparecer en varias ocasiones bajo la corriente, Scamp logró trepar a una roca y ponerse momentáneamente a salvo. Al notar que el perro estaba en peligro, Amos se ofreció para adentrarse en el agua y salvar al canino.

Con la cuerda atada alrededor de la cintura, Amos logró llegar hasta la roca, ganarse la confianza del perro y regresar con él hasta la orilla.

“Una vez estuvo a salvo en mis brazos, confió en mí y no luchó, lo que lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua de la inundación”, indicó Ndlovu.

El video captado por la dueña de la mascota se ha convertido en viral en Facebook y muchos aplaudieron el noble gesto del hombre.