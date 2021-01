Día tras día, durante una semana, un perrito estuvo en las afueras de un hospital esperando a que su dueño saliera sano y recuperado. No se cansó. Solo quería volver a ver a la persona que lo había cuidado. El hecho ocurrió en Turquía y se ha hecho viral en YouTube.

Boncuk, como se llama el can, siguió a la ambulancia que trasladaba a su dueño, identificado como Cemal Şentürk. Una vez que llegaron al hospital, el perro no ingresó. Se quedó afuera esperando. Al principio, los trabajadores del nosocomio no entendían el porqué de la presencia diaria del animal, pero luego todo quedo claro.

“Venía por aquí todos los días, alrededor de las 9 de la mañana. Esperaba hasta la noche y luego se iba. Nunca entró, sino que esperaba a su dueño afuera”, contó Muhammet Akdeniz, guardián del nosocomio, al medio Hurriyet Daily News.

La hija de Şentürk también se pronunció: “Cada vez que llevábamos a Boncuk de vuelta a casa, encontraba la manera de huir y regresar al hospital”.

En el video, difundido en YouTube por el medio TRT World Now, también se muestra el momento en que el dueño sale del hospital y se reencuentra con su mascota. “Ha vivido conmigo durante nueve años. Yo también le he echado de menos”, declaró.

La publicación cuenta con poco más de 18.000 visualizaciones, y algunos comentarios dicen: “Los perros son el milagro de Dios en la tierra”, “Esto es algo conmovedor”, o “Necesito ver más videos así”.