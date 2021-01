Después de mucho tiempo viviendo a su suerte, Mowgli —un perro callejero— fue encontrado por la organización rumana de rescate de animales Howl Of a Dog. Los trabajadores no lo dudaron y decidieron llevarse al can con ellos, y lo hicieron justo antes de que empiece una tormenta. El video de este momento se ha vuelto viral en YouTube.

Según se observa en la grabación que publicó la organización rumana, Mowgli se encontraba abandonado al lado de una carretera en donde pasaban muchos autos. Los rescatistas optaron por detener su vehículo y bajaron para ganarse la confianza del perro.

El can, en un principio, mostró recelo, pero poco a poco cedió. Primero, recibió la comida que el rescatista le estaba dando, pues estaba muy hambriento, y luego dejó que le pongan una correa.

El cielo se estaba pintando de gris, iba a comenzar la tormenta de lluvia, así que los rescatistas se apresuraron y, junto al perro, subieron al vehículo para ponerse a buen resguardo.

Ya en la casa de la organización, el pequeño perro perdió el miedo y se puso a jugar con los trabajadores. “Mowgli puede tener ocho años, pero sin duda alguna tiene el alma juguetona de un cachorro”, señala Howl Of a Dog en el video publicado en redes sociales.

La organización comenzó, entonces, a buscar personas que quieran adoptar al animal y finalmente lo consiguió. Hoy, Mowgli vive en Alemania junto a una amorosa familia y es muy feliz.