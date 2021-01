Dora Castre es la dueña de una ‘insolente’ perrita. Esta canina sorprendió con una brusca reacción después de que su dueña le prohibiera la entrada a la sala de su casa para evitar que la ensucie. La escena se hizo viral en TikTok.

Pese a que la mujer dejó a su perrita en el amplio garaje, esta no toleró que le impidan el pase con una reja y, al ver que su propietaria se alejaba, decidió mostrar su molestia. Con una de sus patas delanteras, azotó la puerta por la que se ingresa a la vivienda y dejó sin palabras a su cuidadora.

“No le gusta estar en el garaje. Se molesta mucho”, escribió Dora en su cuenta de TikTok para describir estas singulares imágenes. El hecho no tardó en volverse tendencia en varias plataformas.

“Parece que está en plena adolescencia”, “Yo cierro la puerta así y mi mamá me bota de la casa. Quién tuviera esos privilegios”, “Mi perro también me cierra la puerta cuando lo dejo en el patio. No le gusta estar ahí”, se lee entre los cientos de comentarios que tiene este video viral con más de 33.000 reproducciones.